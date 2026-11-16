FOTOS | Terrassa ret homenatge a Jan Grau

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ARA A PORTADA

Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 12:05

Una vintena de colles de cultura popular participen en l'homenatge a l'activista terrassenc, un any després de la seva mort.

Hi han participat les colles locals, com els Gegants i Capgrossos de Terrassa, el Drac, la Pàjara, l'Àliga, els Bastoners, el Ball de Gitanes, el Ball del Serrallonga, els Castellers i els Minyons, però també d'altres indrets de Catalunya. La presència de la Mulassa de Badalona, els Gegants del Pi, els Gegants de Reus, el Drac de Vilafranca o el Ball de Gitanes de Ribes evidencia fins a quin punt l'activitat de Jan Grau va traspassar les fronteres de Terrassa.

 

Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
Lluís Clotet
  • Terrassa ret homenatge a Jan Grau -
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