FOTOS | Terrassa ret homenatge a Jan Grau

Una vintena de colles de cultura popular participen en l'homenatge a l'activista terrassenc, un any després de la seva mort.
Hi han participat les colles locals, com els Gegants i Capgrossos de Terrassa, el Drac, la Pàjara, l'Àliga, els Bastoners, el Ball de Gitanes, el Ball del Serrallonga, els Castellers i els Minyons, però també d'altres indrets de Catalunya. La presència de la Mulassa de Badalona, els Gegants del Pi, els Gegants de Reus, el Drac de Vilafranca o el Ball de Gitanes de Ribes evidencia fins a quin punt l'activitat de Jan Grau va traspassar les fronteres de Terrassa.