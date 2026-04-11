FOTOS | Terrassa clama contra el col·lapse del sistema públic de salut

Col·lectius de metges i pacients s'han concentrat aquest dissabte a Terrassa per clamar contra el deteriorament del servei públic sanitari a la ciutat i la rodalia. La manifestació ha aplegat centenars de persones i ha anat des de l'Estació del Nord fins a les portes de l'Ajuntament, tot passant per la Rambla. En arribar al Raval de Montserrat, els protaveus de diverses associacions han llegit els seus manifests, tots en la línia de reclamar una major inversió en salut a la comarca.
