“L’art i la ciència tenen relació; totes venen des de la curiositat”

Judit Prat Martí, astrofísica i fotògrafa

A l’escola li agradaven les ciències i va decidir estudiar Física. Quan va acabar, va fer un doctorat i va sentir-se atreta per la investigació. I va marxar a Chicago, on li van oferir “una posició d’investigació” en cosmologia, una branca de l’astrofísica. A aquesta ciutat de l’estat d’Illinois hi va estar quatre anys i, des de gener de 2024, treballa a Estocolm.

Quan feia el doctorat “tenia una càmera i estava aprenent amb alguns cursos online i, ja tenia un Chicago, es va apuntar classes de fotografia, però com a hobby. “Vaig anar fent fotos i agafant un estil propi i a la gent li agradava”, diu. En unes vacances a Mèxic, va veure un llibre, “Tejiendo Imágenes” i va inspirar-se per fer-ne un ella. Va fer fotos de diferents barris i sobretot volia posar èmfasi en el sud de la ciutat i, d’aquí, va sorgir “Chicago in Color”, de fotografia “minimalista”.

Espera que el llibre “inspiri a apreciar la bellesa de les coses que normalment no valorem tant, i a entendre que, qualsevol cosa, si la mirem amb ulls observadors i curiosos, es pot tornar bonica i interessant”. Opina que “la fotografia permet que cada lloc on vas es converteixi en una petita aventura” i també “et porta a explorar llocs nous de forma més concreta”. “L’art i la ciència estan molt relacionades. Totes dues venen des de la curiositat”, assegura.

A la Universitat d’Estocolm i explica que “és similar al que feia a Chicago. És una beca independent per fer investigació”. Allà s’entén amb l’anglès, si bé comenta que està estudiant suec.