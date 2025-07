Es va formar com a realitzador i productor audiovisual i, després de treballar per a altres i “tenir la sort poder fer-ho amb els millors creadors de contingut del país”, va decidir passar a ser productor “freelance” perquè “veia que necessitava continuar expandint la meva marca o intentar arribar a més gent i conèixer més projectes”. Entre altres projectes, col·labora amb la productora Horror Box que “són els que fan Horrorland”.

Va iniciar el seu camí solitari, també, perquè “amb l’edat que tenia no era el moment d’aposentar-me, sinó de seguir vivint experiències i seguir nodrint-me de projectes diferents i que siguin reptadors”. A un festival, es va trobar amb l’Aleix Pérez i van acabar creant The Hive, que s’encarrega d’organitzar esdeveniments musicals, amb especial incidència en la de l’estil electrònica. Aquesta Festa Major organitzaran una festa electrònica local a la plaça de Ricard Camí.

“Sempre intentem buscar un valor afegit, posar un cartell que sigui vistós, donar-li una petita narrativa, un concepte”, agrega. Opina que a la ciutat hi ha públic per a la música d’aquest estil, però faltava una iniciativa com la seva. “La demanda hi és i la frase que més escoltem és, ja era hora que algú fes alguna cosa així”, diu. En el futur, l’objectiu és organitzar projectes “més grans”.

Assenyala que a The Hive, ell porta més “la part de producció tècnica i creativa” i l’Aleix “porta tot el contacte amb locals, amb els DJ”. “No ens lucrem i tot el que es guanya” és per autofinançar-se .