Montse Sucarrats, directora d’art

“Sempre he dibuixat, de petita”, comenta. I, si bé, en un principi, volia estudiar Publicitat, finalment va anar a l’Escola Massana a formar-se com a dissenyadora gràfica. De seguida va començar a treballar i va estar dotze anys a Bassat Ogilvy. “Es pot dir que el meu creixement professional ha sigut al món de les grans agències”, explica i, a aquesta, en concret, “em vaig formar com a creativa en publicitat”.

Va treballar a aquesta agència fins que va prendre la decisió d’iniciar “el meu propi projecte”.com a “freelance”. Va ser l’any 2006 quan va crear Suky & Co. “La meva feina és molt més pluridisciplinària i m’he anat creant una xarxa de col·laboradors per donar un servei a mida, personalitzat, als meus clients, de 360 graus, que es diu, que és un concepte molta d’agència”, apunta.

Des de la seva empresa, el que fa és “crear des d’un inici al final” i desgrana que “creo el concepte, la marca, la imatge corporativa i després dono vida a aquesta marca en qualsevol àmbit de la comunicació convencional o digital”. Agrega que “crec molt en les idees, sobretot en les que emocionen, en les que creen com una experiència positiva a l’usuari i que s’identifiquin i la visquin”.

“Si una campanya pot funcionar bé és perquè hi ha molta comunicació amb el client. Hi ha d’haver un treball conjunt”, diu.

Ha participat en projectes de tots els colors, de comerç, de gastronomia, de salut, d’esports, d’educació, del sector industrial i de cultura. La campanya “Terrassa Val Molt” és seva