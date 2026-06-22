Cert desordre i una relíquia de titular

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Raval de Montserrat (1973-2026)
Que a la imatge del passat, és de 1973, any de la mort de Frank Costello, cap de la màfia de la família Genovese als Estats Units, es pugui llegir una frase, “Autobuses y caos circulatorio”, pot deixar atònits als lectors. Però, com gairebé tot a aquesta vida, tot té una explicació. En aquells temps, així es configuraven aquestes imatges amb lletres per sortir, principalment, a la portada. En els nostres dies, la tecnologia ho resol d’una manera molt més senzilla. En el passat, no hi havia tantes solucions i, el que ara es consideraria com un nyap, servia per poder aconseguir l’efecte desitjat de posar una mena de titular sobre la instantània.
No cal ser el més llest de la classe per veure que aquesta frase i el que es veu a la fotografia es van unir per mostrar uns problemes amb els autobusos que provocaven un “caos circulatorio”, com quedava escrit. També seria un detall a ressaltar que es puguin visionar autobusos a una ubicació on no serien dels més habituals per a aquests vehicles, com és el raval de Montserrat, a davant de l’edifici principal del consistori.
Un dels cotxes
Com és típic, a les fotos més velles sempre podem trobar altres particularitats, com un dels cotxes que abans utilitzava la policia local, un Renault 4, conegut popularment com el “Quatre Llaunes”. En aquest cas, amb una sirena a sobre del sostre, el que li conferia encara més dosis de glamur.
Un dia estaria força bé fer un reportatge de com han variat els vehicles dels agents amb el pas del temps. Seria un tema molt divertit.