Un tros de la rambla bastant semblant

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d'Ègara 1987 - 2026
No és cap secret ni una primícia informativa. Que la rambla d’Ègara és una de les parts d’aquesta que va passar per més transformacions en les dècades posteriors a la fi del règim anterior. Potser comparant les dues imatges que es veuen avui en aquest espai, hom pot pensar que no és així, ja que totes dues tenen similituds, la realitat és tossuda i no és així. És cert que, més o menys, aquest tros que es pot observar fa l’aparença que no hi ha moltes variacions. No obstant això, de dalt a baix, la rambla té una cara diferent respecte als inicis dels anys vuitanta.
A la instantània més vella, que és de 1987, any de la publicació del tema “Never Gonna Give You Up” del cantant britànic Rick Astley, la gent que travessa el pas de zebra sembla caminar amb més tensió. En canvi, a la foto més actual, feta fa poc, es veuen persones relaxades, com si no tinguessin pressa. També ho fa que la imatge antiga es va fer en temps més aviat de fred, per això es veu bastant abric, i l’altra amb el que en diuen “bon temps”, que de bo en té relativament poc. Calor i més calor, exagerada.
En l’actualitat
A pesar de tots aquests canvis que va viure la rambla per acabar sent com es pot visionar en l’actualitat, s’ha de dir que, en essència, continua sent la mateixa. Alguns detalls la converteixen en un lloc diferent, però en el total, manté bona part de les seves particularitats.
No deixa de ser una via de la ciutat que hem pogut apreciar aquí en moltes ocasions. I les que queden, per sort.