Dos comerços mítics i una escena doble

Fotos: Ricard Domènech - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Sant Pere 1993 - 2026
D’entrada és molt evident que la imatge més vella, que és de 1993, any en què Michal Kováč va ser elegit com a president d’Eslovàquia, es va fer en plena època d’hivern. Filant més prim, es va fer a mitjan mes de desembre de l’any esmentat. Deixant a part aquesta apreciació, toca centrar-se en el que es veu a la instantània. Està feta al carrer de Sant Pere i es veu un establiment bastant mític que va tancar, Cardellach, que es dedicava a les fotocòpies i a altres activitats d’aquesta branca.
A la part esquerra, i una mica més amagada, encara es pot endevinar la presència de La Esmeralda, un altre comerç per a la història d’aquesta ciutat, que també va tancar les portes després d’una llarga trajectòria.
El mosaic de terra del carrer és completament diferent. De dos colors a la dècada dels noranta, ara té un disseny que no s’assembla gens al de llavors. La foto més antiga, no obstant això, ens ofereix altres particularitats que es basen en persones anònimes que el destí va posar, de manera involuntària, davant del fotògraf que les va captar.
Dues dones
En el mig de la imatge, dues dones conversaven amigablement. Una amb una peça de roba fosca i l’altra, al contrari, un abric ben clar. A l’esquerra circulava una parella que, com s’intueix, es van adonar que el professional gràfic estava fent clics a manta. La dona se’l va mirar, potser, de manera més sorprenent mentre que l’home va fer un posat més seriós. Però, a vegades, aquestes visions poden enganyar.