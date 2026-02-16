Dos valents i un que encara ho va ser més

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça Vella (1962-2026)
No ha nevat en els últims dies, presidits principalment per pluja i vent. Tampoc és peremptori que la imatge antiga tingui relació directa amb la climatologia de la jornada anterior. La fotografia del passat que es pot veure en aquesta edició, que és de 1962, any en què el papa Joan XXIII va excomunicar a Fidel Castro, mostra la nevada d’aquell any i com dos personatges molt valents, la desafiaven. En realitat en són tres, perquè el cambrer que els servia les begudes també reptava el fred i les incomoditats d’aquesta inclemència meteorològica.
Els dos atrevits que seuen en una taula enmig de la Plaça Vella, es protegeixen el cap amb una caputxa i van ben abrigats, però el cambrer només porta la seva jaqueta i la corbata que, estarem d’acord, molt del fred no resguarda. No estem davant d’un escenari i el que contemplen són decorats, no. És un paisatge farcit de neu. I, sense desmerèixer la valentia dels dos personatges que estan asseguts, esperant que se’ls serveixi, qui realment té mèrit és qui els va servir.
Un anunci publicitari
La instantània podria ser ben bé un anunci publicitari d’una beguda o, també, d’una marca d’estufes. O de roba d’abrigar. Seria bo, però, saber de què van parlar els tres protagonistes quan es feia aquesta foto. O potser no van creuar ni paraula, possiblement a causa del fred que feia.
Si hi va haver conversa, com passa en dies com aquells, segur que va versar sobre la nevada i tot el que comporta. O potser van comentar altres aspectes menys rellevants.