Una cua, una pluja i la recerca del pa

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Rutlla / carrer del Vall (1976-2026)
Aprofitant que ahir va tornar a ploure i, val a dir-ho, de forma abundant, es recupera aquesta fotografia del passat, plena de paraigües en una cua entre els carrers de la Rutlla i del Vall. El fenomen meteorològic en qüestió, però, és del tot irrellevant si ens centrem en els motius que van reunir a aquest nombre de persones, la immensa majoria dones, en aquest enclavament de la ciutat.
És un fet que ja va passar per aquest espai fa unes setmanes. La instantània més antiga, que és de 1976, any en què el canadenc Saul Bellow va guanyar el Premi Nobel de Literatura, ens reproduïa les conseqüències d’una vaga de forners i les peripècies per trobar algunes barres de pa allà on fos.
Són moments d’angoixa, quan manca un producte d’aquells que s’anomenen de primera necessitat. Comença una cursa desenfrenada per trobar, ni que sigui, un llonguet per posar-se a la boca. Va passar a la pandèmia, sobretot en els primers dies de confinament, amb el paper de vàter, que estava més buscat que l’arca perduda.
Aquestes persones
La cua és llarga, no es pot negar i, estoicament, es veuen a aquestes persones, la gran majoria dones, esperant el seu torn per veure si, amb sort, podien esgarrapar alguna barra de pa. Poder escoltar les diverses converses que es devien muntar en aquella espera, seria un document de primeríssim nivell, per captar com era la societat de llavors, per exemple. Segur que moltes crítiques i molta anècdota personal.