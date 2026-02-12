Una secció muntada que no és del Canadà

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Raval de Montserrat (1981-2025)
Podria ser que, buscant algun algun xiprer caigut o altres objectes voladors d’ahir, per la ventada, la imatge actual, que és de 2026, any del llançament del videojoc “Hytale”, fos la més vista d’aquesta secció per part dels lectors. S’ha de dir, no obstant aquesta possibilitat, que la foto més antiga, que és de 1981, any que en el calendari armeni seria el 1430, també té el seu atractiu.
Es va fer el mes de juliol i, tenint en compte el que es veu, podria ser que fos en plena Festa Major de la ciutat o els dies previs. O també els posteriors, tampoc caldria filar tan prim. Aquesta alineació de cavalls i els seus genets era la secció muntada de la Policia Municipal de Barcelona que, molt probablement, va venir per a algun acte o activitat més aviat pomposa.
La instantània actual, que no és d’ahir, però sí de fa uns dies, ens ensenya també l’edifici que, en èpoques més pretèrites, va ser la seu del consistori de la ciutat. Es veu renovat, més que a la imatge de fa més temps. O potser és el fet que sigui en color i no com l’altra.
Desfilades amb cavalls
D’aquestes desfilades amb cavalls, en els nostres dies se’n veuen moltes menys per no dir gairebé mai. Recordem que, i es deia a aquest espai no fa molt, aquest any no hi haurà la celebració dels Tres Tombs. El cavall és un ésser intel·ligent i, si més no abans, un dels estimats per la canalla. Els membres de la secció muntada no eren com els del Canadà, que no hi hem d’anar, per ara. Com els cavalls, també estaven guarnits per a l’ocasió.