Una pau aparent i un contenidor aparcat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça del Doctor Cadevall (1980-2026)
No sempre han de mostrar-nos manifestacions o trobades o activitats de la cultura popular. Les imatges del passat que van desfilant per aquest espai també poden ser com simples bodegons, amb paisatges sense molta vida i que no defineixen un moment concret. Són com pintures exposades a una sala i que una colla que van d’experts i altres que reconeixen no tenir-ne ni idea repassen per dir la seva.
A la fotografia més vella de les dues, que és de 1980, any en què el Club Cultural y Deportivo Jorge Wilstermann va guanyar la lliga de la Primera Divisió de Bolívia, podem contemplar una plaça, com poden ser moltes d’altres i d’altres localitats, amb una aparent pau i res d’extraordinari. Un entorn com els de cada dia, només distorsionat per un contenidor, aparcat entre dos cotxes, que es veu ple de runa i també d’algunes branques que són la representació del món vegetal. Apreciablement, no fa nosa, però tampoc es podria certificar.
Es comprova
Si es mira la resta de la instantània es comprova que llavors els vehicles circulaven a pler (sí, a pler, no està equivocat), sense les restriccions que en l’actualitat tenen per poder passar per aquesta zona del centre de la ciutat.
Una motocicleta també es pot observar en una imatge amb poca presència de vianants. Es podria dir que, en aquesta oportunitat, la benzina s’imposava. Ara, amb les limitacions per als cotxes, els vencedors d’aquesta batalla fictícia són els que van a peu.