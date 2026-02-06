Una desfilada que no es veurà enguany

Fotos: Ramon Navarro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1978-2026)
Enguany no hi haurà cap festa dels Tres Tombs a la ciutat. Els motius els escrivia a aquest mitjà el company Arnau Fort: “L’Associació Amics dels Tres Tombs de Terrassa ha decidit suspendre la celebració després de constatar que no disposa dels recursos humans ni materials necessaris per garantir-la”.
Previst en els darrers anys per a algun cap de setmana d’aquest mes, en aquesta ocasió no podrà ser, si bé no es descarta que es pugui recuperar. Tot dependrà de si es recuperen aquests recursos humans i materials. El temps dirà.
Per pal·liar una mica, encara que sigui, la manca d’aquesta desfilada de carros i cavalls, principalment, avui toca contemplar una imatge de les antigues amb uns agents de Barcelona en plena marxa. És de 1978, any en què Ghana va organitzar la Copa Africana de Nacions de futbol, que es va adjudicar la selecció amfitriona, i com passa regularment cada dia, és una instantània que obre un ventall bastant ampli a la caça de detalls curiosos de l’època. Com per exemple, la presència de l’Europrix o l’espècie de caseta amb l’escut del Terrassa FC (tot i que llavors posava Tarrassa).
Temps difícils
Eren encara temps difícils perquè molts no toleraven el canvi polític i hi havia més aviat batusses que no pas diàleg. Ara passa el mateix, amb esbroncades entre els representants polítics, però sense aquella sensació de violència d’aquells dies. Les situacions varien, moltes vegades, però, en el fons, tot continua igual- o això és el que sembla.