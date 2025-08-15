De reivindicacions i d’un bar molt mític

Plaça Vella 1993-2025
Per a aquestes dues setmanes amb només dues edicions, s’ha preparat una petita sèrie dedicada a les pancartes, un element que, si bé no podem considerar com a bàsic a les nostres vides, sí que el podríem qualificar de comú o corrent durant els anys que hem anat acumulant tots. És típic trobar-se pancartes de totes les classes, de reivindicatives, d’informatives o, simplement, d’anunci de qualsevol marca o esdeveniment.
No es pot entendre la nostra història o les situacions que hem anat superant a la nostra existència, i no és broma, sense tot el seguit de pancartes que hem pogut observar allà on anàvem. Pancartes que demanaven una escola per al barri o que denunciaven la corrupció d’alguns polítics o que demanaven unes pensions més dignes.
També n’hem vist de les que anuncien que s’està celebrant la festa major d’un barri o una trobada solidària per recaptar fons per a la investigació d’una malaltia. No acabaríem d’esmentar totes les possibilitats que ens podem trobar.
Per Clint Eastwood
La pancarta que veiem a la imatge del passat, que és de 1993, any en què el western “Unforgiven”, dirigit per Clint Eastwood, va endur-se el Globus d’Or a la millor pel·lícula, reclamava o, més aviat, protestava, pels actes del 12 d’octubre o la seva celebració, posicionant-se en contra. Veiem, al fons, el desaparegut i enyorat Mesón de los Arcos, un mite de la restauració local i que, durant molts anys, va ser punt de trobada de molta part de la ciutadania. Sens dubte, portarà molts records.