Un tram nou i els que remenen les cireres

Carretera de Castellar 1976 - 2025
La imatge més vella de les que surten en l’edició d’avui, amb aquesta filera d’autoritats, amb policies inclosos, es va fer per tractar sobre la posada en escena d’aquest tram de la carretera de Castellar. Podria ser la de l’inici d’una sèrie o pel·lícula, per la manera en què estan situats els presents a aquest acte. Aquest panorama de la fotografia antiga, que és de 1976, any en què el grup britànic Genesis va publicar la cançó “Robbery, Assault & Battery”, a l’àlbum “A Trick of the Tail”, no difereix molt de com es tracten avui en dia les inauguracions o altres manifestacions semblants, amb la presència dels polítics que manen a la ciutat i altres autoritats que acostumen a assistir-hi.
Quan apartem la vista de la instantània de fa més temps i ens fixem en la més actual, comprovem que hi ha hagut canvis, però, en línies generals, es podria dir que la zona té moltes semblances amb el que es podia veure a la imatge en blanc i negre. Sí que hi ha detalls que les fan diferents, com és la gasolinera que es pot contemplar a la dreta, si bé no semblen determinants com per dir que estem davant d’una mutació del lloc extraordinària.
Les autoritats
Com es veu a la foto de 1976, les autoritats feien una passejada pel tros que s’estrenava i, tot i que s’intueix que aquella jornada feia un sol bastant respectable, anaven ben abrigats. No és d’estranyar, la instantània es va fer el mes de novembre i, per tant, per molt sol que fes aquell dia, tampoc era qüestió de passar fred. Millor anar abrigats, doncs.