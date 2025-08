Uns moments que atien la curiositat

Carrer del Vall 1998 - 2025

Una actuació dels bombers sempre fomenta una expectació molt gran entre la ciutadania que passa pel lloc dels fets o pels que hi van a xafardejar quan tenen notícies fresques que passa quelcom a alguna part de la població. Sovint, són accions per foc, però també poden dur-se a terme per altres incidències. A la fotografia més antiga de les que podem observar en aquesta edició, no podem catalogar la classe d’incidència que va promoure la presència dels bombers al carrer del Vall. Ni es veu cap incendi ni s’intueix cap altra possible adversitat com podrien ser la inundació d’un pis o el rescat d’alguna persona que hagués quedat atrapada ves a saber on.

Carrer del Vall 1998

Arxiu Diari de Terrassa

Carrer del Vall

Nebridi Aróztegui



Els bombers que es poden visionar a la instantània tampoc és que es vegin preocupats en excés. Fins i tot, el policia que es veu al fons, fa cara de tranquil·litat i l’home de la part dreta de la imatge, al fons, tampoc fa un posat de perill o angúnia. No és cap evidència ni una prova indiscutible, però fa pensar que no hi havia una urgència de vida o mort. O, si més no, aquesta és la impressió i esperem que fos així.

Més petits



Quan succeeixen fets d’aquesta mena en carrers com aquests, en carrers més petits que estan fregant les artèries més bullicioses de la localitat, sembla que l’expectació sigui més alta. Potser per això, perquè es tracta d’una via de les de poca concurrència respecte a altres, la gent pareix més posada en el succés i la seva atenció es multiplica. Possiblement, això és una suposició sense fonaments, però hi és.