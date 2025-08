Reflectint on anava una parada de taxis

Passeig del Vint-i-dos de Juliol 1996 - 2025

El motiu principal pel qual es va ordenar al fotògraf d’aquest diari que fes la instantània del passat que apareix avui, que és de 1996, any del naixement de l’actor de Londres Tom Holland, va ser perquè s’havia col·locat a aquesta ubicació una nova parada de taxis. De vegades, així de senzill pot ser un tema que surt als mitjans de comunicació. En podríem posar mil i un exemples.

Passeig del Vint-i-dos de Juliol 1996

Ricard Domènech Arxiu Diari de Terrassa

Passeig del Vint-i-dos de Juliol

Nebridi Aróztegui



I, segurament, un gran nombre serien criticats. Perquè, avui en dia, i amb les xarxes socials que sembla que premiïn l’anonimat, això de censurar a dojo està normalitzat. Si no fustiguen, n’hi ha que no són feliços. I reben sempre els mateixos, que diria un conegut que acostuma a deixar sempre les mateixes frases o les mateixes dites.



Observant amb més detall aquesta imatge més vella, el que deixa entreveure és que la parada de taxis encara no estava del tot adequada i era la mostra que els taxis anirien allí. És pura intuïció i, per tant, no entra dins de les asseveracions indiscutibles. És especulació que té molts números, això sí, de ser del tot certa.

A la zona



No es veu cap taxi a la foto actual. A la zona que, llavors, devia ser per a aquests vehicles, ja hi pot aparcar tothom. No s’ha acabat d’omplir el terreny que es veu a la part dreta de la imatge. I a l’altre cantó, es pot confirmar que la nau industrial que acollia, sembla que era Transportes Casas, s’ha convertit en un espai d’habitatges i locals comercials. Res de nou que ens hagi d’estranyar gaire. S’ha vist molt.