Un cert atractiu complicat de definir

Rambla d'Ègara / Carrer de Gutenberg 1999 - 2025

A l’edifici on hi havia la seu de la desapareguda Ràdio Terrassa, al principi del carrer de Gutenberg, poden contemplar-se uns campions dels bombers que deien estar en plena actuació de les seves funcions principals. A la part esquerra es veuen els policies municipals controlant la situació i evitant que algú passi per on no havia de passar. Això es pot captar a la imatge del passat, que és del 1999, any de la canonització de Marcellin Champagnat, fundador dels Maristes.

Bombers Rambla d`Ègara Carrer de Gutenberg 1999

Jordi Segarra Arxiu Diari de Terrassa

Rambla d`Ègara Carrer de Gutenberg

Nebridi Aróztegui

Dos vehicles d’aquest cos que, com es deia a l’edició d’ahir, quan apareixen per fer les seves tasques, sempre promouen la curiositat, cosa que també passa amb els cotxes de policia o les ambulàncies quan fan sonar les seves sirenes.



Aquests carrers petits, però cèntrics, com és el cas, sovint tenen un atractiu que és complicat d’explicar o de detallar amb precisió. Són una part molt mínima, comparats amb altres de molt més extensos, si bé la grandària no és el punt que ho determina. Són carrers amb unes característiques difícils de posar sobre la taula i obrir un debat.

Aquest meló



O no. També es pot encetar aquest meló, com se sol dir en l’actualitat. Quins carrers, si féssim una llista, entrarien en aquest rol? Cadascú tindria les seves preferències, és evident. I, possiblement, seria espinós arribar a una mena d’acord.

Els bombers d’aquesta escena no sabem si hi anaven per un incendi, però no es detecta ni fum ni foc. O per una inundació, però tampoc sembla que hi hagués aigua. Ho sabrem?