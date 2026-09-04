Glamur per sota de la Plaça Vella

Fortos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Jaume Cantarer (1988-2026)
Els carrers que estan “per sota” de la zona de la Plaça Vella són d’aquells dels antics i amb encant per molts motius. Són petits, sovint estrets, i amb molta història a darrere. Li passa al que podem veure a les dues instantànies d’avui, el de Jaume Cantarer, que està dedicat a un resident notable que es deia així. També havia rebut altres denominacions, com el carrer Seller o d’en Celler i també d’en Janer i d’en Bodies.
En la comparació entre la imatge actual i la més antiga, que és de 1988, any de la mort del bateria de jazz nord-americà Ray Bauduc, hi ha bastant a comentar. Així, d’entrada, a la foto del passat podem recordar La Tasca, un local que els que el van viure tenen gravat en la seva memòria. Era d’aquells establiments que qui hi anava no l’oblidava. Ara, en el seu lloc, podem contemplar una altra mena de comerç.
És a partir d’aquest edifici quan la cosa canvia i el paisatge varia de manera molt absoluta. Les construccions velles i antigues van donar pas a altres edificis molt més moderns i que acullen també habitatges, però hi ha negocis a les plantes baixes.
Més concorregudes
Aquests carrers, tan a prop d’ubicacions de les més concorregudes per la ciutadania o els que venen a visitar o a treballar a la ciutat, tenen això, que potser no són tan coneguts, però mantenen el seu glamur i, a molts, els agrada passar-hi, tot i que sigui de puntetes i sense un destí concret. Només és el fet d’assaborir-los una vegada més.