Un carrer molt vist i algunes preguntes

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de la Font Vella (1993-2026)
El carrer de la Font Vella és un dels que més ha aparegut a aquesta secció. No obstant això, sempre hi pot haver una perspectiva que no s’ha tocat o alguns punts que es poden observar d’una forma diferent de les anteriors. Com passa en la immensa majoria de les instantànies antigues, hi ha algunes qüestions que és molt possible que es plantegin les persones que llegeixin aquestes línies. La fotografia més vella de les dues, que és de 1993, any de la publicació de “San Francisco Days”, quart àlbum del cantant nord-americà Chris Isaak, pot obrir aquest torn de preguntes que poden interessar.
Per exemple, hi havia una administració de loteria en aquest carrer, i més concretament, la número 2? Doncs sí, hi havia un local on es podia fer la travessa o comprar butlletes de les diverses loteries, com la Primitiva, que en aquell temps encara no feia deu anys que s’havia recuperat. En els nostres dies, aquesta administració no existeix.
Als dos cantons
Hi havia voreres als dos cantons del carrer perquè poguessin circular els vianants tranquil·lament i salvant la presència de vehicles? Efectivament, eren una mesura de protecció quan els cotxes tenien via lliure, no com ara, que l’espai està reservat als que tenen plaça d’aparcament al carrer i, durant unes hores, els vehicles comercials.
I, finalment, hi havia una mena de testos penjats amb vegetació pel carrer? Doncs sí, van ser-hi un període de temps fins que es van treure definitivament pels motius que fossin.