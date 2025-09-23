Després d’una llarga trajectòria laboral, amb molts anys treballant al sector metal·lúrgic, el passat 4 de setembre es va jubilar definitivament. I el pròxim dia 27 inicia el repte d’anar en bicicleta des de Terrassa fins a Piconcillo, una pedania que pertany a Fuente Obejuna, municipi de Còrdova, on va néixer i des d’on va venir quan tenia uns catorze anys. No és la seva primera aventura d’aquestes característiques, ja que, l’any 2009, va fer el camí de Santiago des de Burgos, el 2016 des de Saint Jean Pied de Port i el 2022 el va fer des d’Irun.
No es va iniciar en el camp de l’esport fins que va tornar de fer el servei militar. “No havia fet mai esport i, amb 21 anys, vaig començar a jugar a futbol sala”, en lligues socials de la ciutat. Quan va començar a deixar el futbol sala va iniciar-se en la bicicleta, sempre en BTT, si bé “esporàdicament”, fa bicicleta de carretera.
En principi, no es posa una data exacta d’arribada a Piconcillo, però calcula que l’aventura pot durar uns deu dies. No s’ho va proposar per cap motiu. “És un repte personal, una cosa que tenia al cap i que em fa molta il·lusió i ara puc fer-ho”, explica.
Per a aquests reptes “has d’estar preparat físicament, però el cap és fonamental, són moltes hores només pedalant” i afegeix que quan arriba el final “no vols que s’acabi i continuar gaudint”.
Ha creat un compte d’Instagram, @retopi1000km, “per si algú vol seguir el meu repte”, explica. A més d’anar en bicicleta, ara fa uns dos anys que també practica el CrossFit.