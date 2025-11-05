“A mi m’agrada molt l’escriure i m’agrada la llengua catalana”, detalla. I va estudiar Filologia Catalana amb l’objectiu d’aprendre la llengua “per dominar-la, per saber exactament, conèixer bé l’eina i llavors transmetre-la d’alguna manera”. Però va marxar d’Erasmus a Alemanya i va estar vuit anys vivint a Frankfurt, treballant a una companyia aèria, British Airways.
A un aeroport, podia “practicar totes les llengües que he après i a part em puc aprendre més”, comenta. Feia “d’hostessa de terra, de les que et fan el “check-in” i a entrar a la gent als avions”, entre altres. Va tornar a Terrassa i diu que “si marxar a un país que tot és diferent i que funciona d’una altra manera és difícil, penso que tornar a casa encara ho és més”.
Fa tretze anys que treballa a HP, al departament de 3D, però fa classes de català gratuïtes, habitualment a mares nouvingudes i subratlla que “és curiós que els homes tinguin menys interès”.
“A partir del moment que entens que el llenguatge també porta implícites coses de la cultura i de la manera de fer d’aquelles persones, se t’obre la ment, se t’obre la visió de veure el món i d’entendre que hi ha gent diferent”. Li encanta aprendre llegües i “de cada llengua que aprenc, aprenc coses de la seva cultura i de la manera de pensar d’aquelles persones”, manifesta.
No ha exercit mai de la seva formació i assenyala que “fer classes en un institut, no sé si podria, ho trobo duríssim”. “Motivar i fer que allò t’agradi ha de ser una vocació”, afegeix.