“Aquesta multiculturalitat l’hem de transformar en interculturalitat”

Va completar els estudis de Biologia el seu país natal, perquè “les ciències naturals m’agraden molt i no hi ha res millor a la vida, que estudiar la vida”. Treballar allà, comenta, “és molt complicat” i es va integrar a l’Associació Nacional de Diplomats en Atur del seu país. Finalment, va obtenir un contracte per treballar a la construcció i va arribar el gener de 2007, a Santa Coloma.
El contracte era “d’una empresa fictícia”, explica, i l’adreça era de Terrassa i va ser el seu primer contacte amb aquesta ciutat. Més tard va trobar feina a la construcció, a l’aeroport fins que es va quedar a l’atur. Va començar a fer una Formació Professional i l’homologació de la seva carrera com a biòleg. Després d’enviar diversos currículums, el van contestar per treballar amb menors no acompanyats. Va formar-se com a integrador social, que és la seva ocupació actual. També ha fet un màster en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social.
“No hi ha cap cultura que valgui més que l’altra, totes són vàlides i aquí hem d’aprofitar aquest mosaic o aquesta multiculturalitat per treballar-ho i transformar-ho en una interculturalitat”, diu i lamenta que, a nivell polític hi ha qui “aprofita per amagar el contingut del seu projecte social o socioeconòmic i projecten altres conflictes amb la migració”.
Comenta que l’any 2008 “hem creat l’Associació Espai Democràtic Intercultural i des de llavors hem començat a mobilitzar-nos aquí a Terrassa i a nivell de Catalunya també”.