Escriure li ha agradat de sempre i “quan em van detectar el càncer de mama, les estones que estava esperant les visites, als metges, a les consultes, treia el telèfon i començava a redactar”, detalla. Era una activitat que “m’anava bé, gaudia, i a la vegada em centrava bastant en el moment que tocava”. Va arribar un moment en què “em vaig plantejar poder ajudar altres persones”, recorda, i tot allò que escrivia va acabar sent la llavor de “Ríe, Lucha, Avanza”, un llibre que va proposar a Oncolliga, que rep una part dels seus beneficis.
“Em diuen que és com si estiguessis prenent un cafè amb mi. Explico les reflexions, com em sento, i després ho vaig acompanyant de coses que crec que poden anar bé, per exemple, pel·lícules o llibres, però sobretot també amb un toc d’humor”, diu.
“Al principi vas molt perdut, i quan reps la bufetada de la notícia, sobretot tenint fills, la veritat és que és un abans i un després”, afirma. “La prevenció em va salvar. Detectar un càncer a temps, gràcies a les revisions ginecològiques, pot marcar la diferència”, assegura. Manifesta que “tenir el càncer m’ha tret la por de moltes coses i m’he sentit acompanyada” pels seus familiars i les amistats. El procés l’ha viscut “amb optimisme intentant veure el vessant positiu, però ets molt conscient que hi ha gent que no se’n surt”.
És llicenciada en Dret i s’ha format en altres especialitats, com per exemple en Prevenció de Riscos Laborals. Professionalment, és “la cap de gestió preventiva d’Egarsat”, assenyala.