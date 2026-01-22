Amb la seva germana Mireia, fa quinze anys que gestionen el negoci familiar, la Farmàcia López-Serra, al barri del Poble Nou. Va estudiar aquesta carrera, no especialment pel tema familiar, sinó que “la vaig triar perquè em venia de gust”, assegura. Després de treballar durant deu anys treballant a la indústria farmacèutica, a la part d’investigació d’assajos clínics, va deixar-ho per la farmàcia de la família.
De la carrera l’atreien “les assignatures que impartien, que em van animar a fer-ho i després vaig veure que realment els estudis de farmàcia donen peu a treballar de moltíssimes coses. Té moltes sortides”. També té bons records de la seva feina anterior, en la qual va viatjar molt i comenta que “va ser una època molt gratificant”. Però ara també està “molt a gust” i remarca que “al final, la farmàcia no deixa de ser la primera porta a la sanitat per part de la societat” i apunta que “has d’estar molt al dia” i afegeix que “des que vaig acabar la carrera, no he deixat de formar-me. I no perdre la perspectiva amb tanta informació”.
És important, però, “saber transmetre-ho a la gent” i reclama que “hi ha una part de responsabilitat de cadascú de nosaltres de cuidar-nos, de tenir bons hàbits, i això des de la farmàcia es pot treballar moltíssim.”. Afirma que “la gran part de l’essència de la farmàcia és recomanar”.
Si bé les farmàcies, amb els anys, han incorporat altres productes, diu que la base “és dispensar medicació”. I a la carrera de farmàcia et formen en aquest sentit, detalla