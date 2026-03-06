“Crec que molta gent no és conscient que tot és política”

Està a l’últim any de Ciències Polítiques i de l’Administració, una formació que considera que “és una mica barreja de relacions internacionals, d’economia i de sociologia”. En gran part, tot li va venir perquè va estudiar a la Tecnos, una escola cooperativa, i va entrar en el consell rector de la Federació d’Alumnes de Cooperatives de Catalunya, però té clar que no vol dedicar-se a la política.
L’atrau més decantar-se cap a tasques més de politòloga, “en el sentit de més anàlisi, més comunicació política, de veure què funciona, per què la gent va a votar” i altres aspectes, apunta. Creu que “els teus valors, o el que penses, o la teva ideologia, és molt canviant al llarg de la vida i, llavors, quedar-me quieta en un partit, quan potser es va desalineant del que jo vagi pensant al llarg de la vida” no l’atrau. Treballar més “com per territori” que no tant per a una formació política, en definitiva.
Sobre si hi ha interès per la política, diu que “molta gent no és conscient que tot és política” i que a molta gent li fa “una mica de mandra anar a votar a les eleccions, però els temes del dia a dia, sí que els importen”. Veu que hi ha una revifada perquè “els extrems pugen fort” i lamenta que “la gent té por de parlar” de segons quins temes. Fer classes li agradaria, però d’assignatures com “Cultura i valors ètics o Ciutadania”.
Com tota la seva família, està molt vinculada al Social. Balla amb l’Esbart Egarenc, fa teatre, ajuda amb el Patge Xiu-Xiu i ara també en la campanya del Regina. A més, està vinculada a l’esplai El Tabal.