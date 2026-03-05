S’ha format en diversos camps i de petit tenia clar que es volia dedicar a tasques relacionades amb l’esport i l’activitat física. Va estudiar el grau superior d’Activitats Fisicoesportives i altres formacions com de ciclisme indoor, Pilates, entrenador personal, CrossFit i d’arts marcials com el Taitxí i el Qigong, que imparteix a AikiDojo Terrassa i al CN Terrassa, on també imparteix activitats dirigides i altres.
Abans de tot, va estudiar Delineació Industrial i un cicle formatiu de grau mitjà d’Electromecànica Industrial i durant un temps es va dedicar a treballar en el camp de la mecànica. Arran d’una crisi econòmica i amb la formació esportiva que anava acumulant, va entrar al CN Barceloneta i, després d’altres llocs, va aterrar al CN Terrassa.
Diu que la gent té interès en l’activitat física, que “no és el mateix que fer esport”, però a vegades es fa “per imatge”. Considera que, sovint, “anem com uns autòmats i no ens escoltem realment”. Opina que les xarxes socials han fet mal en el sentit que “sempre has d’estar alegre i mostrar el millor de tu, però ningú mira a l’interior ni es pregunta com està realment aquella persona”. És del parer que “buscar la felicitat és un error perquè si no la trobes et genera frustració”. Creu més en la pau que assegura que “és ser honest amb tu mateix”.
Ha escrit un llibre titulat “Más allá del estilo”, amb l’objectiu que el lector, “a través de petites pinzellades de les meves experiències, trobi l’emoció, l’amor, l’odi, la ràbia, el que sigui”.