“Realment, no sabia què volia ser”, comenta. Finalment, va estudiar Publicitat i Relacions Públiques, però “no sabia ni quines assignatures tindria la carrera”. Diu que va tenir molta sort perquè “em vaig enamorar” d’aquesta professió. Va treballar d’executiu de comptes, primer a una agència de Terrassa i després va passar a Barcelona.
Fa cinc anys va crear Pianta Barcelona, empresa dedicada als jardins i plantes artificials. La seva família té l’empresa Jotas Floristas i, per aquest motiu, va decantar-se per aquest camí. Convertir-se en emprenedor ho tenia pendent i ho va combinar amb la feina a l’agència de publicitats fins que, el passat mes d’octubre, està centrat en el seu propi negoci. Treballa molt per a hotels, restaurants i oficines i també per a particulars. “Quan estudiava i treballava a l’agència de Terrassa, veia que la gent feia realitat el seu negoci. Tenien una idea i la tiraven endavant i eren capaços de viure de la seva pròpia idea”, diu.
Són experts en jardins verticals i assegura que “són tots diferents segons el projecte”. I opina que “en aquest món de preus rebentats i ofertes, o fas alguna cosa artesana i de qualitat o estàs mort”. Subratlla que “el meu pare sempre, des de petit, m’ha ensenyat que el primer de tot és fer una bona feina”. Destaca la importància de “ser diferencial”.
De moment, el seu pas pel sector de la publicitat està aparcat, encara que diu que “sempre puc tornar, perquè vaig fer un bon currículum i sé que tindria les portes obertes, no hi ha problema”.