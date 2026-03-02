Es debatia entre estudiar per ser mestra o periodista, però quan estudiava Secundària li van parlar que la formació de Relacions Laborals seria rellevant en el futur i que les empreses necessitarien professionals d’aquest sector i va decidir-se per aquesta carrera. Quan va acabar va treballar en el sector del treball temporal, la banca i també consultoria d’empreses i fins que va entrar a Preven Control, que ara és el grup Controlauto, on encara continua, com a directora de Recursos Humans.
“Vaig començar de tècnica, fent les nòmines, tot el que és la part més burocràtica”, recorda i fins al càrrec actual. Opina que “si hi ha esforç i compromís, ho aconsegueixes, però s’ha de treballar”. L’empresa, que pertany al grup portuguès Brisa es dedica a “tota la part de seguretat de forma transversal, des de la seguretat i la prevenció a les empreses, fins al sector d’ITV i consultoria”.
Comenta que “és molt important tenir un bon equip, que t’acompanyi, que estigui compromès, que faci l’esforç” i agrega que “has de cuidar el talent i desenvolupar-lo” en una època en què “on costa molt trobar gent preparada, compromesa, i has de treballar el salari emocional”. No ha deixat de formar-se i, a més, és tècnica en Prevenció de Riscos Laborals, va estudiar anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes i també altres estudis.
Explica que, en part, ha pal·liat aquella vocació de mestra quan, algunes vegades, “he fet algunes classes pràctiques sobre dret laboral” als directors de diversos centres que té l’empresa.