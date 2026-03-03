“La filosofia atrau perquè és com tornar als orígens del pensament”

Va estudiar Arts i Disseny a l’Escola Massana i també Animació per ordinador a la Universitat de San Francisco i a això és al que es dedica professionalment. “La meva idea era fer pel·lícules, sèries de dibuixos animats, però aquí va haver-hi com un boom dels videojocs i m’he dedicat pràcticament tota la meva carrera professional a treballar fent animació de videojocs”, subratlla.
Sempre ha treballat per a altres, però ara està immers en el seu propi estudi, que ha batejat com Lonia i que està “més encarat a pel·lícules i sèries”. Recorda que “la Disney ho dibuixava tot a mà i amb els ordinadors ja hi havia un gran canvi i molta gent es va haver de reciclar”. Ara, amb la intel·ligència artificial “serà una mica el mateix”, afirma. Amb la IA “es perdran llocs de treball, però se’n crearan segurament d’altres”.
Actualment, participa en unes trobades filosòfiques a l’Abacus. “Em vaig separar i vaig fer un procés de reflexió, de dir què vull fer” i per internet va saber d’aquestes reunions i ara és un dels moderadors. “És un espai molt bonic” i en el qual escoltar es fa imprescindible. “Aquesta escolta activa és molt enriquidora perquè estem en una societat que estem molt acostumats a tenir-ho tot immediat”. Creu que, amb el tema de la IA, ara hi ha un ‘boom’ de la filosofia, que “atrau perquè és com tornar als orígens del pensament”.
Ha fet classes d’Animació per Ordinador a La Salle. “M’agrada treballar amb joves perquè tenen aquesta visió fresca i sempre van a buscar la novetat i és com un reciclatge mutu”.