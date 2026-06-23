“Si he pogut ajudar alguna dona, per a mi ja ha sigut un gran què”

Ha escrit el llibre “Último destino Belice: Guía para detectar red flags y salir viva”. Explica que tracta sobre “relacions tòxiques” i maneres de detectar banderes vermelles. Recorda que va ser “víctima de violència masclista”. “Belice” és una cançó de Love of Lesbian, un grup que li agrada molt i també significa “un lloc per escapar”, ja que quan es passa per una mala experiència com aquesta “només pots marxar amb la imaginació”.
No havia escrit mai i aquest llibre “va ser com una teràpia. Vaig començar en to autobiogràfic i explicava la meva història” i finalment va optar per “fer-ho com una guia, per ajudar altres dones” que puguin estar passant pel mateix que ella va passar. “Són emocions i vivències reals” i l’objectiu era “ajudar altres dones a poder detectar, si pot ser a temps, aquests senyals”.
Sobretot ho centra en les persones “narcisistes” i apunta que “tenen un carisma, un saber estar i un saber fer i són molts entabanadors”, però en realitat, afirma que “són uns mentiders, uns infidels, tenen moltes inseguretats i són uns dramàtics”. “Tot era psicològic, no era físic”, afegeix. No sap si continuarà escrivint, ja que “vaig fer això perquè realment em venia de gust fer-ho”. Apunta que “si amb el llibre he pogut ajudar alguna dona, per a mi ja ha sigut un gran què escriure’l”.
“Et deixa seqüeles espectaculars. Depens d’algú emocionalment, i econòmicament, perquè tampoc no em deixava treballar. Quan fas el pas és un assoliment”, si bé després ve “la recaiguda”, diu.