Va estudiar el que llavors era Empresarials i ara és ADE, perquè era un món que l’atreia molt de sempre, en especial el camp de les finances. Quan va acabar la carrera, es va incorporar a Salt Idiomes, que “va muntar el meu pare amb un altre soci”. Va fer de comptable en els seus inicis i, amb el temps, el soci va marxar i “em vaig quedar de màxim responsable”.
Han passat 37 anys d’ençà que va començar a aquesta escola d’idiomes i diu que, des de llavors, les coses han canviat molt. Per exemple, “l’horari on més alumnes hi havia era de 20.30 fins a les 22 hores i, pràcticament ara no hi ha alumnes en aquesta franja horària”. En l’actualitat, hi ha tres centres a Terrassa, amb l’anglès com a principal idioma d’ensenyament. No només fan classes a particulars, sinó que també tenen un departament per a empreses.
“És un sector en què en els últims anys no hi ha hagut grans canvis tecnològics. Nosaltres sempre hem sigut un professor, una aula i uns alumnes amb ganes d’aprendre. El professor és la base fonamental de l’ensenyament i ha d’acompanyar a l’alumne”, comenta. Aprendre idiomes “depèn molt de la persona, de les ganes que tinguis i de la facilitat” de cadascú. Apunta que mai s’ha encarregat de la part pedagògica, apartat que correspon a Gary Johnson, el director acadèmic.
Afirma que “l’anglès és l’idioma vehicular dels negocis. Això és claríssim i així continuarà sent”, subratlla i agrega que “com més jove comencis a aprendre un idioma, és molt millor”