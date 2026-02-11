“Si vols que la gent t’ajudi has de fer el bé i has de ser humil”

És natural de Benifallet, “un poble al costat de Tortosa”, i treballa de professor de secundària a l’Institut Torre del Palau de Terrassa. Volia fer Dret, però finalment va estudiar Filologia Catalana, encara que admet que “sense saber ben bé què faria quan acabaria”. Quan va acabar la formació va començar a “un col·legi concertat de Sabadell” i després ja va venir a Terrassa i, durant dos anys, va donar classes de català al col·legi Ramon Pont.
Com que feia poques hores, va començar a enviar currículums i va trobar feina a un centre de Cerdanyola, on va romandre nou anys. L’any 2009 va fer oposicions i, finalment, va tornar a Terrassa i fa disset anys que està a l’Institut Torre del Palau, tot i que recorda que pensava que la seva estada “seria una cosa temporal”.
Afirma que a les seves classes “no només m’agrada parlar de llengua o de literatura sinó que amb els meus alumnes parlo de coses molt variades de la vida” i té clar que “jo els puc ensenyar moltes coses, però també d’ells he après moltíssimes coses”. Assenyala que està “molt implicat” al seu institut i considera que “entrar al món de la docència ha estat un aprenentatge”.
Parteix d’una premissa que segueix “de petit” i és que “si tu vols que la gent t’ajudi, tu has d’ajudar, has de fer el bé a la gent i has de ser una persona humil”, declara.
A més de les classes, “en faig també de nivell C2 a gent molt diversa i corregeixo exàmens” i ha presentat el projecte “per poder optar a la direcció” del seu institut.