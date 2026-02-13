“Per créixer i millorar has d’estar rodejat de gent més bona que tu”

Els videojocs i “estar al dia de la tecnologia” sempre li han agradat i el seu germà Marc estava molt relacionat amb el món de la informàtica i “em va servir una mica d’inspiració” per iniciar aquest camí. Va estudiar per a enginyer informàtic. Quan va acabar la carrera va fer pràctiques d’empresa Everis, que ara es diu NTT Data i, posteriorment va estar tres anys a HP.
Des del mes d’agost de 2024 que treballa a Electronic Arts (EA), a Madrid. La seva tasca és la d’enginyer cloud. “Soc el que prepara la infraestructura per a tots els científics de dades o els enginyers d’intel·ligència artificial, que necessiten una estructura i una preparació per tenir les eines necessàries per fer el seu treball. Soc una mica com l’arquitecte, diguem, del món de les TIC”, diu.
Sobre la intel·ligència artificial, la seva disciplina principal a EA, opina que hi ha empreses que no la necessiten, però la fan servir, i comenta que “en un futur, a molt llarg termini, podrà substituir persones. Però tal com estem ara no substituirà una persona com a tal sinó que substituirà la persona que no sàpiga com utilitzar-la”.
És un camp en què afirma que “s’ha de tenir una mica de seny. Sobretot les empreses han de saber per què l’han d’usar i com la poden fer servir” i “si vols créixer i millorar has d’estar rodejat de gent més bona que tu i aprendre”.
“Si ets un individu i no una empresa, la IA et pot ajudar el moltes coses del dia a dia, sobretot”. No descarta anar a treballar fora algun dia i li agradaria “continuar creixent”.