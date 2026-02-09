L’univers del Dret sempre li havia agradat i comenta que veia “pel·lícules d’advocats” i això també va ajudar a decidir-se per aquesta formació. I entre les possibles sortides, tenia clar que volia ser advocada. En acabar va fer Pràctica Jurídica i va començar a treballar a una immobiliària i també es va iniciar en el torn d’ofici. Tres anys més tard, el 2000, es va posar pel seu compte i, ara fa quatre anys, està amb dues advocades més, la Gemma Nart i la Sandra Fajardo.
En els seus inicis treballava en els vessants Civil, Penal i Matrimonial, que encara continua fent, i no feia Laboral. D’estar en solitari a tenir dues companyes, “he guanyat molt i ens ajudem i fem més gran el despatx”, apunta. Sosté que la seva és una professió en la qual “no deixes mai d’estudiar perquè cada dos mesos surt una cosa nova”.
Opina que“al client li has de dir les coses com són, no el pots enganyar i li has de dir el que hi ha”, i sobre el torn d’ofici assenyala que “és necessari perquè tothom ha de tenir dret a defensa”. Ha fet un curs de conciliadora, que explica que és una figura diferent de la mediadora i que “intenta posar sobre la taula quines són les possibilitats als clients i al final intentar que entre ells arribin a l’acord” i afegeix que “quan fem una sessió no només tenim els clients, també venen els advocats”.
Fa molts anys que fa classes de Formació i orientació laboral (FOL) a l’Escola Municipal d’Art i Disseny. “És molt enriquidor. Si treballes amb gent jove t’aporten moltes coses”, detalla