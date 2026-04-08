“El peu és el pilar del cos i, si no està bé, el de dalt està pitjor, quasi”

Va començar a treballar en una farmàcia, perquè es va treure el grau mitjà de farmàcia i allà “treballava un podòleg que, de fet, després va ser professor meu a la universitat”. Volia fer alguna formació relacionada amb la sanitat i no tenia clar per on decantar-se i, arran d’això, va triar Podologia. Quan va acabar, va començar a treballar per a una clínica del ram i “em va agradar molt el que és la cirurgia podològica i vaig començar a fer petites intervencions, sobretot d’ungles”.
Set anys després, va passar la pandèmia i va estar dos anys sense treballar de podòloga. Ho feia d’administrativa fins que va recuperar la seva veritable vocació. Una infermera que havia estudiat amb ella, deixava la seva consulta i li va dir si la volia agafar. Era el desembre de 2023 quan va començar Centre + Sana.
El comparteix amb una fisioterapeuta. Sobre la seva professió, reclama que “tenim una lluita perquè el podòleg encara es continua veient com un callista” i agrega que “no hem fet aquesta carrera per tallar ungles. No som talla ungles, som els especialistes del peu”. “Crec que ara som molt més conscients que el peu és molt important. Al final és el pilar del cos, i si el peu no està bé, el de dalt està pitjor, quasi”, afirma. Reclama que “normalitzem els dolors i no són normals. Un peu que trepitja bé, no hauria de tenir una durícia”.
L’any passat va fer el màster de cirurgia d’avantpeu a la FUB i no descarta, amb el temps, poder ampliar els serveis que ofereixen al seu centre. “La idea és sempre créixer, és la millor opció”