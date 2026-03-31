“Els joves cada vegada hi entenen més, de perfums”

Tot es va iniciar en una estada a Almeria abans de la pandèmia i amb uns perfums que es va comprar allà. “Em van sorprendre molt pel que duraven” i per la seva qualitat. Llavors va contactar amb el laboratori que els elaborava i “vaig tenir molt ‘feeling’ amb ells i vaig començar a treballar amb ells, venent la seva marca”, comenta. La cosa va funcionar, “vam fer un pas més i vam generar marca”. I va néixer MaM Perfums.
“Ells em fan el producte, i és meu 100%, només el puc vendre jo, i tinc col·laboradors que venen la meva marca també”, apunta. Al carrer del Vall té una petita perfumeria que comparteix amb “la barberia del meu fill, que es diu PSM Studio”. La base és un producte de bona qualitat i a un bon preu. “Vull que se’m conegui perquè és bon producte. És un perfum que dura, que respecta la pell 100%, perquè és totalment natural i a un preu brutal”, sosté.
A més, “respectem molt el medi ambient, el cartó que es fa servir per a les caixes és reciclat”, detalla. Assenyala que és un món amb molta competència i “ara s’estan posant de moda els perfums àrabs” i agrega que “els joves cada vegada s’interessen més pels perfums i hi entenen més”.
La seva professió inicial era la de perruquera, recorda, i també va fer tasques administratives per a l’empresa del seu germà. Durant la pandèmia va iniciar-se en la restauració de mobles. “És una manera de desconnectar i encara ho continuo fent, però ja no per vendre, sinó com a afició”, explica.