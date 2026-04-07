“Soc mestra amb l’especialitat de Filologia i amb estudis complementaris de Pedagogia”, explica. Però la seva trajectòria professional va canviar “cap a l’empresa privada, i allà vaig descobrir tot un món. Vaig estar treballant en una consultoria, amb temes d’estudis, investigacions de mercat, màrqueting i em vaig arrelar molt en temes de formació per a adults, i això em va captivar”, assenyala.
Va treballar en aquest camp “com a gestora i com a formadora” fins que, l’any 2017, li va sorgir l’oportunitat de canviar i anar a dirigir Pedagogia de l’Espectacle. “Era fer una gestió d’un producte absolutament diferent, que és el cultural, que a mi, des de petita i des de sempre, m’ha apassionat moltíssim”. “Gestionem campanyes de teatre, música i cinema per a escolars, a moltes poblacions del Vallès Occidental i també ens hem posat en el tema de fer tallers de teatre directament a les escoles”, comenta.
“Per a mi, la cultura és motor, motor de país, motor de transformació, i, per tant, és una eina clau perquè els infants puguin esdevenir persones valentes amb sentit crític i amb més criteri a l’hora d’afrontar la vida. Cultura i educació van plegats o hi han d’anar”, manifesta. Combina la seva feina “donant classes de català a través de Normalització Lingüística, sobretot per gent nouvinguda”.
Aquest any, Pedagogia de l’Espectacle fa cinquanta anys. El pròxim 9 d’abril, a les 11 hores i a l’Auditori Municipal, se celebrarà “un acte simbòlic” per commemorar aquest aniversari.