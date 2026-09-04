“Quan em vaig matricular a la universitat, vaig dubtar fins a l’últim moment entre Filologia Catalana i Història de l’Art” i, finalment, es va decantar per la primera opció. “En general, m’interessen les humanitats, i l’expressió literària, l’art, la filosofia, el pensament”, comenta.
Quan va acabar la carrera va començar a fer classes de Literatura Catalana al Centre de Formació d’Adults d’Anna Murià. “Era el professor i, alhora, era el més petit de la classe”. Les seves primeres experiències a la docència va ser amb persones adultes. Posteriorment, va entrar en una editorial per elaborar uns manuals de català per a persones adultes i va passar a aquest sector. Més tard, amb una companya, crearà l’editorial BiroBiro.
Dilluns es publica “Un incís. Sobre educació i llenguatge” de l’editorial Raig Verd. “És un llibre sobre reflexió, sobre pensament, no pretén ser un llibre dogmàtic, ni de receptes o de models a aplicar”, explica. “El sistema educatiu és una cosa i l’educació una altra”, recorda, i afegeix que “estem arribant a un moment que hi ha molt esgotament i molt desencantament de la professió docent”. “No hi ha un únic concepte vàlid d’educació”, diu i “confonem informació amb coneixement i coneixement amb intel·ligència i això porta a menystenir la importància d’un coneixement rigorós”.