La fórmula de vendre que ens conquista

La manera de publicitar el seu producte ha canviat radicalment. Les empreses dedicades a la veda d’immobles han passat per diversos estadis, si bé algunes de les fórmules es combinen. Dels anuncis a la premsa, passant per internet i les pàgines web, s’ha fet un salt interessant cap a una nova manera d’oferir habitatges: a través de vídeos a les xarxes socials. Es tracta d’ensenyar totes les estances d’una casa o una altra llar a tall de reportatge audiovisual. Un anunci, però molt més personalitzat, amb un protagonista principal, allò que està a la venda, i un de secundari, però a la vegada d’una importància essencial, el venedor.
El pioner a aquesta ciutat va ser Roger Albert. Fa dos anys i mig que va fundar Roger Albert Real State, una empresa que, com diu el seu creador, “neix amb un mòbil a la mà”. “Des que aquest despatx s’està creant, ja tot s’està explicant per les xarxes socials i no entén cap altra forma de vida que no sigui dins de les xarxes socials, dins d’Instagram”.
Albert explica que l’objectiu des de l’inici era el naixement “d’un nou concepte d’immobiliària, que era fugir de la immobiliària convencional a peu de carrer, mb cartellets a les finestres o als aparadors, perquè la gent que passi pel carrer se’ls miri. Fuig de tot això i se’n va a un primer pis, on el seu canal de difusió i el seu canal d’arribada és les xarxes”.
Es dedica a aquest sector des de fa nou anys i admet que és una professió que, sovint, “no està ben vista”. Llavors va decidir “desmarcar-me, començar a fer coses diferents i a diferenciar-me de tot aquest món que realment no estava ben vist”. No li fa por exposar-se, afegeix, i quan treballava a una altra immobiliària va començar a fer uns vídeos “on explicava com es comprava, com es venia, què necessitaves per vendre, què necessitaves per comprar, quina era la documentació que necessitaves”. Aquí va iniciar aquesta aposta pels vídeos a les xarxes socials.
Una marca personal
Opina que això li ha permès consolidar una marca personal i apunta que ha arribat a 50.000 seguidors a Instagram en dos anys i mig. “Uns inversors que es dediquen a construir habitatges, em van proposar fer vídeos ensenyant les seves cases” i el que va començar com una prova, es va anar consolidant. “No he inventat res, però vaig ser el primer a la ciutat i al Vallès que m’exposo davant una càmera i ensenyant una propietat. Estic orgullós perquè vaig començar a fer-ho” i ara molta gent ho ha adoptat.
Va comprovar que els vídeos de Roger Albert Real State tenien seguidors i èxit i assegura que un dels avantatges d’aquesta manera de mostrar els habitatges que estan a la venda és que Instagram és una xarxa social molt potent i “tothom va amb un mòbil a la mà, tothom està assegut al sofà de casa seva amb el mòbil a la mà, tothom està mirant Instagram tot el dia, i estic a dins de casa d’aquestes persones, cada dia, cada nit”.
Assenyala que, a la seva professió, és essencial que la gent “et conegui” i declara que “com més gent em conegui, més possibilitats tindré de conèixer un propietari o un comprador, més possibilitats tindré d’entrar una propietat al mercat, o que algú em compri una propietat”.
Hi ha algun inconvenient en aquesta fórmula? Albert parla de desavantatges més aviat clàssiques que es pot trobar qualsevol usuari de les xarxes socials. Vendre el producte d’aquesta forma, considera, no té cap detall negatiu i només el tema d’exposar-se en les xarxes. “Igual que hi ha gent que li agraden els vídeos i et feliciten, també hi ha qui espera l’error i que són detractors”, diu.
Primer, prioritzar
Té clar que el més important és “prioritzar primer el propietari i prioritzar primer el comprador”. Albert afirma que “jo vull saber qui ets, saber amb quina situació et trobes. El que jo dic sempre, la motivació, la capacitat i la urgència. La meva finalitat és, quan jo conec una persona, és detectar aquests tres punts”. Tot té un procés, conèixer la persona que vol vendre la seva propietat i les seves motivacions “perquè estem davant del més important per a aquesta persona, a part de la família”, diu. “A un propietari zero motivat per vendre no li vendré mai la propietat”, agrega.
Reconeix que “no tothom està preparat per a això. Perquè tothom estigui preparat, hi ha una feina prèvia que els generi prou confiança perquè jo pugui fer aquesta feina per ells”. El sistema funciona i “la joia de la corona”, la seva frase per designar al lloc destacat d’un immoble que ensenya als vídeos, ja és tot un clàssic.