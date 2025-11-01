L'avenç de la tecnologia

La tardor arriba i baixen les temperatures. Això promou l’interès per adequar les llars de manera que siguin confortables i estiguin a un ambient càlid. La calefacció en els habitatges és un aspecte clau per garantir el confort i
el benestar dels seus residents, especialment en zones amb hiverns freds. En els últims anys, el sector ha experimentat una gran evolució gràcies a la innovació tecnològica, la preocupació per la sostenibilitat i l’eficiència energètica.
Les novetats sistemes de calefacció per a habitatges reflecteixen una combinació d’aquestes tres potes i es fa cada vegada més evident la tendència que es dirigeix cap a sistemes intel·ligents, el foment d’energies renovables i la millora de l’aïllament, que són els principals factors que marcaran el futur del sector. La inversió en aquestes tecnologies no només garanteix un major confort, sinó que també contribueix a la reducció de la petjada ecològica i a l’estalvi econòmic a llarg termini.
Hi ha diverses tecnologies de calefacció que es poden considerar com a més eficients, com és el cas de les bombes de calor d’última generació, especialment les de tipus aerotèrmic, que en els darrers temps han consolidat la seva presència com a solució ecològica. Les últimes versions ofereixen millor rendiment, amb coeficients de rendiment (COP) elevats, que és la mesura d’eficiència, i poden proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària amb una sola instal·lació.
Una altra alternativa són els sistemes de calefacció per terra radiant, que utilitzen tubs d’aigua calenta o cables elèctrics instal·lats sota el sòl, i ofereixen una distribució homogènia de la calor, millorant el confort i reduint el consum energètic. Les novetats que han d’anar apareixent en el mercat inclouen materials més eficients i sistemes controlats per zones.
D’alta eficiència
També s’han anat incorporant en l’oferta els calefactors d’alta eficiència i sostenibles, com és el cas dels radiadors d’última generació. Trobem els de ferro colat amb tecnologia d’alta eficiència o els de carboni, que minimitzen la pèrdua de calor i permeten un millor control de la temperatura. També, els radiadors elèctrics amb tecnologia inverter, un sistema que regula la velocitat dels motors perquè funcionin de manera més eficient i consumeixin menys energia.
I ja fa uns anys que van entrar amb força, si bé continuen tenint la seva implantació els aparells de biomassa i d’energies renovables. Les estufes i calderes de biomassa, com les de pellet o de llenya, s’han modernitzat amb tecnologies automàtiques i de control avançat, oferint una alternativa sostenible i econòmica, especialment en zones rurals.
L’aparició i l’increment de les tecnologies intel·ligents i la domòtica permeten programar, controlar i optimitzar la calefacció des de dispositius mòbils o assistents de veu, millorant l’eficiència energètica i el confort. La integració amb sistemes de detecció de presència i temperatura permet ajustar la calefacció en funció de l’ús real de l’espai.
Han entrat en escena, altrament, els termòstats intel·ligents, que aprenen dels hàbits dels usuaris, ajusten automàticament la temperatura i redueixen el consum energètic. Alguns models poden detectar fins i tot si hi ha finestres obertes o condicions climàtiques externes per optimitzar el funcionament. Tot un avenç en un camp que continua augmentant les seves possibilitats de millorar.
Eliminar la dependència
La tendència cap a l’electrificació de la calefacció té com a finalitat eliminar la dependència de combustibles fòssils, amb l’objectiu de reduir emissions de CO2. Els sistemes d’aerotèrmica, geotèrmica i sistemes híbrids són clau en aquesta transició.
L’ús de panells solars fotovoltaics per alimentar sistemes de calefacció, així com la instal·lació de sistemes híbrids que combinen energies renovables amb altres fonts, contribueixen a una reducció significativa de l’impacte
mediambiental.
La creixent conscienciació ambiental impulsarà encara més la innovació en tecnologies que minimitzin l’impacte ecològic i que ofereixin un millor confort a un cost assequible. Amb totes aquestes propostes, es busca minimitzar l’impacte ecològic i millor confort a un cost assequible.
Innovació en disseny i també en instal·lacions
Les innovacions en disseny i instal·lació també han entrat amb ímpetu en aquest sector i, per exemple, hi ha els sistemes modulars, que permeten adaptar la calefacció a les necessitats específiques de cada habitatge, facilitant la instal·lació i la futura ampliació o modificació. En aquest capítol de millores que van apareixent, s’aposta per una eficàcia en l’aïllament i integració arquitectònica. Les noves estratègies d’aïllament tèrmic i la integració de sistemes de calefacció en l’arquitectura, com poden ser murs calefactors o tancaments amb elements calefactables, milloren l’eficiència i l’estètica, una combinació guanyadora.