Una habitació amb funcions ben diverses

En la major part dels casos, un dormitori infantil és alguna cosa més, ja que l’infant que l’utilitza no només hi passa estones per descansar. També és una zona de lleure i per jugar i, a la vegada, quan l’exigència escolar va incrementant-se, és el seu lloc d’estudi i de fer els deures. Una habitació infantil ideal és la que combina seguretat, funcionalitat i estimulació en un entorn que acompanya el creixement del nen. Per tant, cal omplir-lo de mobles ajustables, zones definides i materials saludables. D’aquesta manera s’obtindrà un espai que promou el descans, l’estudi i el joc, alhora que s’adapta a les necessitats d’edat i a l’estil de vida de la família.
El curs escolar ja ha començat i pot ser un moment per pensar en com ha de ser el dormitori dels fills. La distribució i l’espai són dos punts fonamentals alhora, amb zones diferenciades però lligades: el llit per al descans, un escriptori i cadires adaptades per a l’estudi, una part lliure per al joc i armaris per guardar la roba. No cal incidir que tot dependrà dels metres quadrats de l’estança i es podrà fer de més o de menys segons aquest fonament.
Una qüestió que no es pot apartar és la que fa referència a l’accés i la visibilitat. Accedir als objectes essencials i veure’ls sense dificultats és primordial i, per això, es recomana que els armaris, per exemple, siguin massa alts o excessivament inestables. Si és possible, és bo tenir espai entre mobles i que hi hagi una bona fluïdesa de pas, un punt que també dependrà de la superfície de l’habitació.
Ergonomia adequada
El mobiliari ha d’aportar comoditat i una ergonomia adequada. El llit ha de tenir una alçada adequada per facilitar l’entrada i sortida, i també és aconsellable que estigui format per un matalàs preferentment transpirable i fusta certificada o materials hipoal·lèrgics. Per a l’hora de fer els deures, estudiar o, fins i tot dedicar unes estones a la lectura com a afició, l’escriptori ha de ser amb una taula i cadira amb alçada ajustable, sempre pensant en una bona elecció pel que fa a una postura correcta. A ser possible, la cadira ha de ser ergonòmica, amb suport lumbar.
Altrament, i en el cas del mobiliari modular, són preferibles els prestatges i les caixes que es puguin reconfigurar amb el temps. És a dir, amb un panell de suports que permeti afegir o eliminar elements, a conveniència dels usuaris. Com a exemple d’estalvi d’espai, hi ha la possibilitat de posar prestatges a la paret, calaixos integrats, calaixos sota el llit, mobles amb rodes per facilitar la neteja i la seva possible reubicació.
Un factor que és molt important, no només en aquests dormitoris per a infants, sinó en general, és la il·luminació. És important que sigui, si és possible, amb opció de regulació per adaptar-se a les diverses activitats, l’estudi o el descans. Per llegir, es recomana una làmpada de taula o a peu dret a l’espai d’estudi, que aporti llum suficient, però que no apunti directament als ulls de la persona. Així mateix, no és una mala idea col·locar llums suaus que ajudin directament a la relaxació abans de dormir.
Un altre detall que pot tenir la seva incidència en un dormitori, com també en altres estances d’un habitatge, són els colors, que preferentment han de ser suaus i harmoniosos i que afavoreixin la tranquil·litat i la concentració. Per exemple, alguns dels que es considera que estan associats a l’estímul moderat, com el verd suau, el blau clar o els tons lletosos. A les parets, és millor pintura rentable, que facilita la seva neteja. També es pot apostar per altres opcions, com el paper pintat moderat.
Compatibles
La seguretat és, per un altre cantó, un tema molt a tenir en compte. Tot plegat, la pintura, la fusta i els acabats han de ser compatibles amb la salut dels infants. S’han d’evitar metalls amb composicions nocius i cal protegir alguns punts, amb cantonades amb protectors o lones. A ser possible, els cables han d’estar soterrats o en canaletes i els punts d’energia també han de tenir elements de protecció per a nens.
Els sistemes de ventilació i temperatura també cal mesurar-los de la manera correcta. És millor una ventilació natural, amb calefacció i aire condicionat amb filtres nets i nivells d’humitat adequats. De cara a un aïllament acústic òptim, les cortines gruixudes o panells de taulell per reduir sorolls i ajudar el son seran la millor alternativa. En l’apartat de la higiene, cal disposar de superfícies llises i fàcils de netejar, exemptes de recobriments que acumulin pols.