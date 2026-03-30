Un dels espais més eminents de qualsevol habitatge és la cuina, una estança on es fa molta vida i més si s’hi han incorporat elements com taules i cadires per poder fer els àpats diaris. Un dels punts que fonamentals és assegurar que l’aire interior sigui net i segur per al benestar dels habitants i, en aquest context, la ventilació, és un matís molt a tenir en compte. Amb tot això, els sistemes d’extracció sense conducte o de recirculació s’han convertit en una solució cada vegada més popular que aporta seguretat i estalvi energètic, entre altres beneficis.
Els sistemes d’extracció sense conducte són dispositius que netegen i renovem l’aire de la cuina sense necessitat de connectar-se a una sortida exterior. A diferència dels extractors amb conducte, els més convencionals, que expulsen l’aire contaminat cap a l’exterior de la casa, aquests sistemes filtren l’aire a través d’uns filtres especials i el retornen a la mateixa cuina. Aspiren fums, olors o vapors que es generen quan s’està cuinant i l’aire passa per un filtre de greix que, regularment, és metàl·lic, i, posteriorment, passa per un altre filtre, aquest de carboni actiu, que és el que elimina les olors i les partícules contaminants. La recirculació fa que retorni l’aire filtrat a la mateixa cuina a través de les sortides d’aire o d’unes reixetes.
Aire més net
Aquest sistema permet mantenir l’aire més net, però és molt important saber que cal canviar o netejar regularment els filtres de carboni per assegurar una bona eficiència. Com a regla general, els sistemes de recirculació són segurs i compleixen amb les normatives de seguretat domèstica. No obstant això, és important tenir en compte alguns aspectes, com per exemple, el manteniment periòdic dels filtres de carboni actiu, que han de ser substituïts regularment. Si estan saturats, perden eficiència i poden contribuir a l’acumulació de greix o olors no eliminades.
També és rellevant que la instal·lació sigui l’adequada. L’han de dur a terme professionals del sector per evitar problemes com fuites o una instal·lació incorrecta que pugui disminuir la seva eficiència. Un manteniment correcte dels filtres de greix és fonamental per evitar riscos d’incendis, perquè els greixos poden acumular-se i provocar curtcircuits o incendis si no es netegen adequadament. Sempre que es respectin les recomanacions del fabricant i es faci un manteniment periòdic, no hi ha d’haver cap ensurt i el sistema serà absolutament segur.
Un dels grans avantatges dels sistemes de recirculació és la seva fàcil instal·lació, atès que no demana obres molt complicades ni connexions a l’exterior, per la qual cosa són ideals per a pisos o cases amb balcons o terrasses que no permeten una sortida exterior. També destaca el fet que poden ser instal·lats en qualsevol lloc de la cuina sense preocupar-se per la sortida de fums. El manteniment és relativament senzill i només cal canviar els filtres de carboni o netejar els filtres de greix amb regularitat. Això sí, no es pot deixar de banda i fer aquestes funcions massa tard. Es pot perjudicar el sistema si no es fa aquest manteniment de la forma adequada.
Alguns desavantatges
Com passa amb els sistemes convencionals i en molts altres serveis que no tenen a veure amb aquest, també hi ha alguna part que s’ha de sospesar, i que pot suposar un desavantatge. Per exemple, hi ha certa eficiència limitada pel fet que són sistemes que no eliminen completament els vapors i olors, sinó que els filtren i els retenen, de manera que si no es fa un manteniment adequat, poden acumular-se olors. D’altra banda, la substitució dels filtres de carboni pot representar un cost recurrent. També, la potència d’aspiració i filtració pot ser menor que en sistemes amb conducte, especialment en cuines amb molt emissions.
En els últims anys, hi ha hagut un augment de la demanda de sistemes sense conducte o de recirculació, principalment per la seva facilitat d’instal·lació i la possibilitat d’adaptar-los a espais on l’evacuació exterior no és possible o difícil. La tendència actual és que cada vegada més consumidors optin per aquestes solucions, sobretot en pisos petits, o cases que tinguin limitacions arquitectòniques que dificulten la instal·lació d’aquests conductes d’aire.