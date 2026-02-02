2026: arriba el moment de ser més valents

Any nou i noves tendències pel que fa al al disseny d’interiors dels habitatges. Per aquest 2026, com explica l’Anna González Ortí, interiorista terrassenca, arriba una evolució que suposarà un viratge frontal en direcció a “espais tranquils, funcionalitat refinada i materials amb ànima”. Aquest any, apunta, “els millors espais seran aquells que siguin més autèntics i més singulars” i demana que “deixem enrere l’homogeneïtat” amb la finalitat d’intentar “personificar més cada projecte”.
Les tendències de decoració per a aquest any “reflecteixen un moment en què qualitat, serenitat i funcionalitat guanyen protagonisme”.
González demana que és l’hora de “ser valents i oblidar l’estètica neutra, uniforme i previsible” i manifesta la necessitat “d’atrevir-nos i cercar l’autenticitat i la personalitat buscant espais amb veu pròpia”. La interiorista egarenca recorda que la funció de mobles i elements decoratius és “ser útils i sensorialment agradables alhora”. Això es tradueix en “formes confortables, línies suaus, i dissenys que busquen reduir l’estrès visual i promoure la calma”, afirma.
Una de les claus que marcarà la tendència d’aquest any és “el Color de l’Any Pantone 2026: PANTONE 11-4201 Cloud Dancer”, diu González, que el defineix com a “un blanc airejat amb matisos suaus i neutres”. Representa “una recerca de serenitat i claredat a interiors, buscant crear refugis visuals dins de cases i espais socials”, afegeix la interiorista.
Cloud Dancer, a més, “fomenta la sensació d’obertura, llum i tranquil·litat, i funciona com a base versàtil per combinar amb altres tons, textures i materials”. D’altra banda, “és un punt d’equilibri que potencia la llum, crea espais tranquils i universalitza l’estètica del benestar dins de la llar”.
Materials rics
L’aposta es decantarà per “combinacions de materials rics i la recerca de la bellesa amb recursos més intensos, peces d’artesania úniques, llums escultòriques i amb personalitat”, detalla. També per “superfícies que parlen, textures que se senten, fustes amb vetes molt marcades, pintures i estucs amb força, colors més decidits”.
Igualment, es combinaran materials freds i càlids. “Acers inoxidables i fusta; pedra natural i superfícies metàl·liques, amb trames naturals com la boga, que és el material de fer cistells”, comenta. Altrament, es procurarà incorporar “alguns elements d’altres èpoques, combinant el contemporani amb detalls clàssics o inclús d’aire retro”, que serà una manera de personalitzar el nostre projecte, diu l’especialista egarenca.
Segons González, tots aquests contrastos esmentats aportaran “modernitat serena i, alhora, contemporaneïtat a les nostres llars”. També es crearan “ambients actuals, plens de textura i caràcter”.
Pel que fa als banys, assegura que arriba “el luxe silenciós”. Es tracta d’una recerca del benestar, el relaxament i la calma visual. “Vivim en un món de soroll i estrès constant i potser per això, les tendències pels banys pel 2026 giren entorn d’una sola idea, la serenitat”, declara.
Es busca transformar aquests espais “en refugis de benestar senzill i sensorial”, diu. L’ús del Cloud Dancer com a to base contribueix “a una sensació de spa a casa, augmentant la percepció d’amplitud fins i tot en espais petits”, manifesta González.
Els materials escollits posen l’èmfasi “en les textures naturals i el tacte suau”, destacant la pedra calcària, pissarres, cimens, travertins, ceràmiques artesanals i superfícies contínues sense juntes, que “creen un ambient de calma i sofisticació”, diu. Els tons neutres “s’equilibren sovint amb metalls càlids com coure o grafit, i amb elements orgànics com rotang o plantes que aporten un toc de vida i calidesa”, afegeix.
La fusta o acabats que l’imiten, “guanya protagonisme en mobles i frontals, trencant amb la fredor de les rajoles”. Subratlla que els banys “s’ompliran de matisos beix, colors sorra, que seran els nous neutres”. Els verds sàlvia i oliva “encara són els reis per portar la natura als interiors”.
Estètica Japandi
L’estètica Japandi, barreja entre estil japonès i escandinau, “compartirà escenari amb l’estil mediterrani per buscar l’equilibri, l’harmonia i la frescor”. D’altra banda, “el disseny biofílic és central: formes arrodonides, lavabos sense juntes i dutxes tipus pluja fan que el bany sembli més un espai de desconnexió que una zona purament funcional”, sosté la interiorista.
La tecnologia, com ara il·luminació LED càlida integrada i sistemes d’organització eficients, “es combina amb solucions estètiques per aconseguir una experiència d’ús elevada, relaxant i estèticament coherent”, finalitza González.