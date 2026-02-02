Tot el que has de saber de la preinscripció escolar 2026-2027: portes obertes, xerrades informatives i calendari

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa aquesta setmana la nova campanya informativa de portes obertes i preinscripció escolar per al curs 2026-2027, adreçada als centres d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat. A través del Servei d’Educació, el consistori dona suport un any més a les famílies en un moment clau del procés d’escolarització, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació i simplificar els tràmits.
La informació centralitzada es pot consultar al web municipal www.terrassa.cat/preinscripcio, on les famílies trobaran dades sobre els centres educatius, les zones escolars, les adscripcions de secundària, el calendari de portes obertes i un recull de preguntes freqüents. Un cop la Generalitat publiqui la resolució anual sobre escolarització, la pàgina s’actualitzarà amb els criteris definitius de baremació, la documentació necessària i el calendari complet del procés.
La regidora d’Educació, Patrícia Reche, ha remarcat que “l’escolarització d’un infant és un moment molt important per a les famílies i la nostra obligació és estar al seu costat, garantint que tinguin tota la informació necessària per prendre decisions i fer els tràmits amb facilitat”. Reche ha subratllat també que l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) manté l’atenció personalitzada, alhora que amplia canals com el WhatsApp o les xerrades informatives “per apropar-nos encara més a la ciutadania”.
El canal de WhatsApp, una eina consolidada
Una de les apostes destacades de la campanya és la continuïtat del canal de WhatsApp de l’OME, que l’any passat es va estrenar amb molt bons resultats. Més de 880 persones es van donar d’alta al servei, i el 87% de les participants en l’enquesta de satisfacció van valorar la informació rebuda com a molt útil i clara.
Aquest canal ofereix avisos i recordatoris sobre els moments clau del procés de portes obertes, preinscripció i matrícula, així com enllaços d’interès. Estarà actiu de febrer a setembre i les famílies interessades s’hi poden inscriure a través del web municipal.
Vuit xerrades informatives obertes a les famílies
La campanya inclou també un cicle de vuit xerrades informatives organitzades per l’Oficina Municipal d’Escolarització. En aquestes sessions, el personal tècnic explicarà el funcionament de la preinscripció i la matrícula, la documentació requerida, els criteris de puntuació, les adscripcions i el sistema d’assignació de places, a més de resoldre els dubtes del públic.
Les xerrades es faran en diferents centres educatius de la ciutat, són de caràcter general —no específiques de cada escola o institut— i no requereixen inscripció prèvia. El calendari s’estén del 17 de febrer al 2 de març.
- 17/02/26 – 15.30 hores: Escola El Vallès (ctra. de Martorell, 91)
- 19/02/26 – 15.30 hores: Escola Abat Marcet (av. de l’Abat Marcet, 324)
- 20/02/26 – 10 hores: Institut-escola Feixes (av. del Vallès, 483)
- 23/02/26 – 10 hores: Institut Nicolau Copèrnic (carrer del Torrent del Batlle, 10)
- 24/02/26 – 15.30 hores: Escola Pau Vila i Dinarès (av. de Can Jofresa, 20)
- 25/02/26 – 18 hores: Escola La Nova Electra (pl. de l’Electra, 15)
- 27/02/26 – 10 hores: Escola Francesc Aldea (carrer d’Alemanya, 146)
- 02/03/26 – 10 hores: Escola Font de l’Alba (carrer del Consell de Cent, 146)
Portes obertes als centres educatius
Les escoles i instituts de Terrassa celebraran les seves jornades de portes obertes entre febrer i març, amb dates i formats establerts per cada centre segons la normativa de la Generalitat. El calendari complet i actualitzat es pot consultar a www.terrassa.cat/portesobertes, on també s’ofereix informació dels centres públics i concertats, agrupats per zones i amb enllaços a webs i vídeos informatius.
Calendari de preinscripció
El Departament d’Educació ha avançat enguany el calendari de preinscripció. Les dates previstes són:
- Educació infantil i primària: del 4 al 18 de març de 2026
- Educació secundària: del 6 al 18 de març de 2026
L’Ajuntament resta a l’espera de la publicació de la resolució oficial de la Generalitat, que concretarà els criteris de baremació i el calendari definitiu fins a l’adjudicació de places i el període de matrícula.