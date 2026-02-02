Cuines dissenyades per gaudir-les i fer-hi vida

Ja va començar l’any passat i, aquest 2026, el gran canvi en les cuines es manté. “No s’amaguen, es dissenyen per gaudir-les, són la part de l’habitatge on la família es reuneix i hi fa vida al voltant. Són una extensió del menjador i saló”, afirma la interiorista egarenca Anna González Ortí, que ens desgrana sis tendències en el món de les cuines per a aquest any que acaba de començar.
Primer de tot, els colors del mobiliari, que apunta que han d’aportar “calma i calidesa, i tons que conviden a quedar-se”. González exposa que continuen dominant el disseny de les cuines els colors “serens i neutres”. “Tons orgànics, com el cashmere, gris bruma i verd sàlvia es consoliden com a protagonistes, especialment quan es combinen amb fustes naturals que deixen veure els seus nusos i vetes”, agrega.
El color de la fusta juntament amb la paleta cromàtica dels verds suaus i blaus profunds, “aportarà frescor i equilibri” mentre que els tons terra, com terracota, caramel i ocre “tornen per reforçar la sensació de benestar i connexió amb el natural”.
En segon lloc, manifesta González, s’aprofita al màxim l’espai d’emmagatzematge. “Una cuina ben organitzada facilita la feina, redueix el temps de cuinar i permet que cada objecte estigui al seu lloc, sempre a la recerca de la comoditat i funcionalitat”, diu.
El tercer punt que destaca la interiorista de Terrassa és la presència de la fusta com el material estrella, tot i que aclareix que aquest element “es presenta en diverses maneres”. Remarca les estanteries obertes, les barres per fer “esmorzadors”, els acabats enllistonats, panellats que aporten calidesa, palilleria, tamborets o cadires en fusta o altres detalls decoratius. “Els roures i les nogueres segueixen encapçalant la llista del 2026, per la seva bellesa orgànica i capacitat d’adaptar-se a diferents estils”, aporta González.
Gran novetat
En quarta posició, l’especialista en interiorisme ens explica una de les grans novetats que marca en part aquestes tendències de l’any. “S’incorporen les aixetes intel·ligents, que poden oferir aigua bullent, refrigerada o amb gas a l’instant”, confirma González, que opina que, amb aquesta innovació, “la màgia arriba a les cuines”, amb un estalvi rellevant d’energia i “simplificant els taulells de cuina i zones de treball la pedra natural continua guanyant protagonisme.
“Taulells de cuina porcellànics (tipus Dekton i Neolith), de quars, minerals i resines compactes (com Silestone) en gammes de colors naturals, vetes marcades, colors amb diferents matisos ens aporten gran resistència, durabilitat i alhora calidesa”, argumenta.
Finalment, “torna un clàssic inesperat”, el vidre acanalat típic dels anys 80-90. “Reapareix en forma de vitrines o per fer tancaments a les cuines, portes corredisses o plegables que permeten separar en un moment donat, la cuina del menjador”, conclou.