Decoració

Control i privacitat

Les cortines o els estors tenen una gran importància a l’hora de preservar la llum i també per a una intimitat més àmplia

  • Amb motius florals i són ideals per a sostres alts
  • D’original disseny, és apta per a qualsevol habitació
  • Cortina semiopaca de diversos colors i 100% polièster
  • Persianes autoadhesives de fàcil instal·lació
  • Ajuda a aïllar l’estança del fred i la calor
  • Estors enrotllables que es col·loquen sense perforar

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de març de 2026 a les 16:48

Una de les peces importants en una llar són les cortines, uns elements essencials que combinen funcionalitat i decoració. La seva principal rellevància rau en el control de la llum natural i la temperatura, el que facilita l’estalvi energètic, la garantia de privacitat i seguretat, la reducció de sorolls externs, i l’aportació d’estil, calidesa i personalitat a qualsevol de les estances d’un habitatge.

D’entrada, les cortines i les seves variants, com poden ser els estors o les cortinetes, poden transformar un espai, afegint textura, color i elegància, a més de crear continuïtat visual. Aporten el seu toc a les habitacions de la llar i es poden combinar segons cada cas, gràcies a la gran varietat de colors, formes i materials que presenta el mercat.

Per exemple, en els dormitoris, són molt rellevants a l’hora de crear ambients de foscor absoluta a les nits i són ideals per millorar la qualitat de la son. A més, representen la quota d’intimitat necessària de dia i filtren la llum solar per evitar que pugui malmetre alguns objectes.

És el cas d’altres estances, com la sala d’estar. Les cortines també són hàbils per evitar que es deteriori o descoloreixin sòls de fusta, tapisseries i mobles.

Altrament, les cortines ajuden a minimitzar els sorolls molestos que poden arribar des de l’exterior i, a més, actuen com a barrera contra la pols, contribuint a la neteja i la salubritat de la llar. També són ideals per mantenir la temperatura interior estable, reduint la calor a l’estiu i retenint el fred a l’hivern.

Pel fet que actuen com a aïllants, optimitzen l’ús d’aire condicionat i calefacció i aquesta circumstància es tradueix en una menor despesa en les factures de serveis.

Segon terme

En una època en què les persianes estan passant a un segon terme i hi ha moltes edificacions que les obvien, per motius d’eficiència, cost o eficiència, la cortina o l’estor encara adquireix més importància. En podem trobar de totes les formes i colors i es poden adaptar a les necessitats de cada llar i de cada habitació.

Els materials també són variats i en trobem de cotó, polièster, lli o, més inusualment, de seda, però també d’altres teixits tècnics, com de PVC o de barreja de cotó i polièster.

 

Amb motius florals i són ideals per a sostres alts
De fons blanc, però plenes de detalls, són de cotó i rami i filtren la llum. Les venen a Ikea per 49,99 €.

 

D’original disseny, és apta per a qualsevol habitació
És de cotó 100% i amb uns detalls decoratius de caràcter. Es pot demanar a Sklum per 26,95 €.

 

Cortina semiopaca de diversos colors i 100% polièster
És una alternativa idònia per a habitacions i també sales d’estar. Es pot comprar a JYSK per 20,00 €.

 

Persianes autoadhesives de fàcil instal·lació
Hi ha catorze mides disponibles. És una bona filtradora de la llum i aconsellable per a dormitoris o sales d’estar. L’ofereixen a Temu per 6,11 €.

 

Ajuda a aïllarl’estança del fred i la calor
És enrotllable i impedeix l’entrada de llum quan cal. Es pot adquirir a Maisons du Monde per 62,00 €.

 

Estors enrotllables que es col·loquen sense perforar
S’ofereix amb més de vint colors diferents i té el marc d’alumini. Es troben a Cortinadecor per 13,43 €.

 

 

 

 

Notícies recomenades