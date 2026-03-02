Control i privacitat

Una de les peces importants en una llar són les cortines, uns elements essencials que combinen funcionalitat i decoració. La seva principal rellevància rau en el control de la llum natural i la temperatura, el que facilita l’estalvi energètic, la garantia de privacitat i seguretat, la reducció de sorolls externs, i l’aportació d’estil, calidesa i personalitat a qualsevol de les estances d’un habitatge.
D’entrada, les cortines i les seves variants, com poden ser els estors o les cortinetes, poden transformar un espai, afegint textura, color i elegància, a més de crear continuïtat visual. Aporten el seu toc a les habitacions de la llar i es poden combinar segons cada cas, gràcies a la gran varietat de colors, formes i materials que presenta el mercat.
Per exemple, en els dormitoris, són molt rellevants a l’hora de crear ambients de foscor absoluta a les nits i són ideals per millorar la qualitat de la son. A més, representen la quota d’intimitat necessària de dia i filtren la llum solar per evitar que pugui malmetre alguns objectes.
És el cas d’altres estances, com la sala d’estar. Les cortines també són hàbils per evitar que es deteriori o descoloreixin sòls de fusta, tapisseries i mobles.
Altrament, les cortines ajuden a minimitzar els sorolls molestos que poden arribar des de l’exterior i, a més, actuen com a barrera contra la pols, contribuint a la neteja i la salubritat de la llar. També són ideals per mantenir la temperatura interior estable, reduint la calor a l’estiu i retenint el fred a l’hivern.
Pel fet que actuen com a aïllants, optimitzen l’ús d’aire condicionat i calefacció i aquesta circumstància es tradueix en una menor despesa en les factures de serveis.
Segon terme
En una època en què les persianes estan passant a un segon terme i hi ha moltes edificacions que les obvien, per motius d’eficiència, cost o eficiència, la cortina o l’estor encara adquireix més importància. En podem trobar de totes les formes i colors i es poden adaptar a les necessitats de cada llar i de cada habitació.
Els materials també són variats i en trobem de cotó, polièster, lli o, més inusualment, de seda, però també d’altres teixits tècnics, com de PVC o de barreja de cotó i polièster.