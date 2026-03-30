El millor gener en quinze anys

Catalunya ha començat l’any 2026 amb 7.212 hipoteques sobre habitatge inscrites, la dada més alta d’un mes de gener des del 2011, quan n’hi va haver 7.366. Amb això, s’encadenen vint mesos d’increments interanuals, segons les xifres que ha actualitzat l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Les hipoteques signades per comprar un pis o una casa han crescut un 4% en comparació amb el gener del 2025, un increment interanual més moderat que el de l’any anterior (14,42%). De mitjana, els préstecs van ser de 187.838 euros, un 8,61% més que l’any passat i un rècord per al primer mes de l’any. És el segon cop des del 2007 que el capital mitjà prestat supera els 180.000 euros per hipoteca en un mes de gener.
El nombre d’operacions d’hipoteques sobre habitatges van superar les 7.000 per primer cop des del 2011, quan van firmar-se’n 7.366. Les 7.212 hipoteques registrades representen la xifra més alta d’un mes de gener en quinze anys. Si es compara amb el mes anterior, les firmes han crescut un 11,57%, ja que al desembre es van registrar 6.464 hipoteques sobre habitatges. El total d’hipoteques sobre habitatges ha crescut a un ritme inferior que la resta de l’Estat, on se n’han firmat 40.273, un 6,3% més.
Quantitat mitjana
L’import prestat va pujar fins als 1.354, 6 milions d’euros, un 12,98% més que el mateix mes del 2025, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 187.838 euros, un 8,61% més i la dada més alta del mes dels registres que es remunten al 2003. El valor dels préstecs per comprar-se un pis o una casa se situen per sobre dels 180.000 euros des del maig passat i encadenen més de vint mesos d’increments interanuals.