Presenten el projecte de gestió del camp de golf de Matadepera

El Casal de Cultura serà l’escenari d’un acte clau per al futur del camp de golf municipal. En una convocatòria oberta a tothom, Carlos Iribarren, president del Club de Golf de Matadepera, presentarà aquest dimecres 8 de gener (19 h) el projecte que planteja una gestió privada de l’equipament. L’objectiu és revitalitzar les instal·lacions, millorar-ne el manteniment i garantir la continuïtat de la pràctica esportiva.

El Club de Golf de Matadepera presentarà una proposta esportiva i econòmica i ho farà de la mà del Grup Taradell, una de les empreses interessades en la gestió de l’equipament. Els veïns de Can Vinyers, així com alguns jugadors, s’han postulat com a ferms defensors de la proposta.

El projecte contempla una inversió inicial de caràcter privat de 104.000 euros. Segons explica Carlos Iribarren, “pràcticament la meitat del pressupost aniria destinat a posar al dia el sistema de reg”. La resta es destinaria a “millorar les xarxes i tancaments, així com renovar la maquinària”. Aquest model de gestió privada no només solucionaria els problemes estructurals, sinó que també alliberaria l’Ajuntament de totes les despeses de la gestió del camp.

En aquest context, els veïns i jugadors del golf estarien disposats a implicar-se en la futura gestió del camp de golf. En aquest sentit, ells assumirien el 40% de l’operació econòmica, mentre que el Grup Taradell aportaria un 60%.

Per tirar endavant aquest projecte, serà necessari iniciar un procés per licitar la nova gestió en concurs. El president del Club de Golf de Matadepera, però, comenta que, de moment, “l’Ajuntament pinta tot de negre”. En aquest sentit, afirma que, després d’haver presentat la proposta, “la resposta del consistori és que un concurs no és la fórmula que s’ha de dur a terme”.

Malgrat la negativa de l’Ajuntament, Iribarren afirma: “Penso que canviaran d’opinió quan s’adonin que no tenen legitimitat per tancar l’equipament”. Així, el contracte subscrit l’any 1994 entre el consistori i l’empresa propietària de Can Vinyers fixava un termini de 49 anys per a l’activitat golfística, que culminaria el 2044. És per això que el president del Club de Golf de Matadepera destaca que la gestió privada “és l’únic escenari realista i ens en sortirem”. Sgeons Iribarren, la presentació d’aquest dimecres “ha de servir per augmentar la pressió popular”.

Pere Arch, jugador de golf i resident proper, destaca la importància de revitalitzar les instal·lacions. “Sembla que l’Ajuntament vulgui abandonar el camp de golf. Vol deixar-lo morir. Ara mateix, és normal que els jugadors i veïns tinguem menys ganes de jugar per les pèssimes condicions del terreny. Està sense cuidar, sense cap manteniment”, assegura. De fet, Carlos Iribarren afirma que “un notari va venir a certificar que el camp estava en males condicions.

Suport de les federacions

El projecte de gestió privada també compta el suport de les federacions catalana i espanyola de golf, que “s’han ofert a fer una auditoria a l’equipament a cost zero”. A més, s’han compromès a “ajudar econòmicament després de la licitació”. També oferirien ajuda comercial, “incloent el camp en campionats del circuit de Catalunya”.

Presenten el projecte de gestió del camp de golf de Matadepera