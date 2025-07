El ple de Vacarisses aprova la concessió de targetes de bus per a persones vulnerables

El ple de juny de l’Ajuntament de Vacarisses, celebrat dijous passat, va debatre un punt entrat per urgència: les bases específiques per regular la concessió de targetes de bus urbà i interurbà per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

La regidora d’Acció Social, Jasone Mendizabal, va explicar que se’n podran beneficiar persones que constin al padró i que cobrin la renda garantida o no tinguin cap ingrés, amb l’objectiu de contribuir a la seva mobilitat. Les targetes, que seran nominatives, tindran una vigència de sis mesos revisables fins que canviï la situació econòmica de la part sol·licitant. Tots els grups municipals van donar suport a aquesta proposta, excepte el PSC, que es va abstenir per dubtes en alguns punts i per no haver disposat de suficient temps per revisar-la.

Actuacions al camp de futbol

A l’apartat d’Informes de Presidència, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va destacar que aquest mes de juliol començaran les actuacions al camp de futbol municipal i la nova comissaria per a la Policia Local, així com de la remodelació de l’avinguda de Muriel Casals. A més, la pròxima setmana, començarà el desbrossament de tots els carrers de Vacarisses, una tasca que s’ha endarrerit perquè l’empresa guanyadora de la licitació havia de justificar la baixa temerària presentada. També s’ha iniciat l’expedient per a la compra d’un vehicle per a la brigada municipal,